Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230721-1-pdnms Zeugin nach Raubtat in Neumünster gesucht

Neumünster (ots)

Am gestrigen frühen Abend gegen 18.10 Uhr kam es zu einer Raubtat im Park in der Straße Am alten Kirchhof in Neumünster, einem 25 jährigen Mann wurde hierbei insgesamt 80 Euro gestohlen.

Am Spielplatz hinter der Anscharkirche wurde der Geschädigten von einer Gruppe von fünf Männern auf Arabisch angesprochen. Die Gruppe wollte dem Geschädigten Drogen verkaufen, als dieser kein Interesse hatte, sprühte einer der Täter dem Geschädigten Pfefferspray ins Gesicht. Als der Geschädigte daraufhin zu Boden ging, schlugen und traten die Täter auf den Geschädigten ein. Der Geschädigte konnte sich schließlich zu einer Frau mit Kinderwagen flüchten, die sich zu dem Zeitpunkt ebenfalls im Park aufhielt. Die Frau hatte dem Geschädigten dann Wasser zum Spülen seiner Augen gegeben. Diese ca. 30 Jahre alte Frau, ca. 160-170 cm groß, lange blonde Haare, wird jetzt von der Polizei Neumünster als Zeugin für die Raubtat gesucht. Während der Geschädigte am Boden lag, nahm ein Täter aus der Gruppe dem 25 jährigen Mann seine Umhängetasche weg, in dieser Tasche befanden sich 80 Euro und ein Handy. Der Täter entnahm sowohl das Bargeld wie auch das Handy aus der Tasche, das Handy gaben die Täter dem Geschädigten samt der Tasche zurück, die 80 Euro wurden gestohlen.

Die Polizei in Neumünster sucht jetzt nach weiteren Zeugen für den Raub. Besonders wird die blonde Frau mit Kinderwagen als Zeugin gesucht.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

