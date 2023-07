POL-NMS: 230721-2-pdnms Verkehrsunfall A7 Höhe Neumünster Nord

Neumünster (ots) - Am gestrigen frühen Abend gegen 18.10 Uhr kam es zu einer Raubtat im Park in der Straße Am alten Kirchhof in Neumünster, einem 25 jährigen Mann wurde hierbei insgesamt 80 Euro gestohlen. Am Spielplatz hinter der Anscharkirche wurde der Geschädigten von einer Gruppe von fünf Männern auf Arabisch angesprochen. Die Gruppe wollte dem ...

mehr