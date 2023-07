Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230728-1-pdnms Zeugen nach versuchten Raub in Rendsburg gesucht

Rendsburg (ots)

Am 23.03.2023 kam es um 10.30 Uhr in der Straße An der Bleiche in Rendsburg zu einer versuchten Raubtat, eine 63 jährige Frau wurde von einem fremden Mann von hinten angegriffen.

Die 63 jährige Geschädigte ging zu Fuß auf dem Gehweg an der Untereider in Richtung Imlandklinik, bis kurz vor einer Unterführung hatte sie ihr Mobiltelefon in der Hand. Gerade als sie dieses in ihre Handtasche gesteckt hatte, kam plötzlich von hinten ein Mann und nahm sie in den Schwitzkasten.

Der Mann sagte dann zu ihr, dass sie ruhig sein solle, er will ihr Bargeld haben. Gleichzeitig schlug der Mann mit seiner Faust gegen den Hinterkopf der Geschädigten. Die Geschädigte stürzte dann zu Boden und schrie laut um Hilfe. Der Mann wollte noch die Handtasche der Geschädigte entreißen, dies gelang ihm jedoch nicht und er flüchtete ohne Beute. Die Geschädigte wurde hierbei leicht verletzt.

Zwei ältere Passanten kamen dann der Frau zur Hilfe und riefen die Polizei.

Der Täter war ca. 50 Jahre alt, ca. 170-175 cm groß, hatte ein europäisches Aussehen, dunkelblonde Haare, sprach fließend hochdeutsch, bekleidet war der Mann mit einer braunen Jacke und einer dunklen Hose. Er hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild.

Diese Pressemitteilung wurde bereits am 24.03.2023 ( Az. 230324-4-pdnms ) veröffentlicht, jetzt hat die Staatsanwalt einen Beschluss erlassen, mit einem Phantombild zu fahnden ( siehe Anhang ).

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

