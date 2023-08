Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230804-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Eckernförde gesucht

Eckernförde (ots)

Am 26.07.2023 kam es zwischen 16.15 Uhr bis 17.45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz vom Einkaufsmarkt Rewe in der Gartenstraße in Eckernförde.

Ein dort seitlich abgestelltes Fahrzeug wurde augenscheinlich von einem größeren Fahrzeug beschädigt. Anschließend hat sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung entfernt, ohne die für die Schadenregulierung erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

Die Örtlichkeit ist tagsüber von Fahrzeugführern jeglicher Art hoch frequentiert. Gemäß des Schadensbildes am Fahrzeug des Geschädigten kann davon ausgegangen werden, dass der Verkehrsunfall nicht unbemerkt passiert sein kann.

Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 EUR.

Wer konnte den Unfall beobachten oder kann Hinweise auf den Verursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell