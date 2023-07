Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gegen geparktes Auto gefahren und dann geflüchtet

Eisenberg (ots)

Am Freitagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Klosterlausnitzer Straße. Hier wollte man gerade die Kinder von dem Kindergarten abholen, als ein kleiner Baustellen-Lkw gegen die Tür des geparkten Pkw der Geschädigten stieß. Der Lkw flüchtete folgend in Richtung Stadtzentrum Eisenberg. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein entsprechender Lkw abgestellt am Ortsausgang Eisenberg in Richtung Rauda aufgefunden werden. Auf Grund von weiteren Zeugenhinweisen konnte schließlich der 55-jährige Fahrzeugführer ausfindig gemacht werden, da dieser immer wieder auffällig zu Fuß an der Unfallstelle vorbeilief. Der Fahrer war mit knapp 2 Promille erheblich alkoholisiert und wollte von dem Unfall nichts mitbekommen haben. Er konnte die Beamten jedoch zielsicher zu seinem Lkw führen, bei welchem es sich zufälligerweise um den bereits im Vorfeld entdeckten Lkw mit passenden Unfallschäden handelte. Es folgte eine Blutentnahme. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell