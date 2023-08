Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230801-1-pdnms Zeugenaufruf nach Graffiti in Fockbek

Fockbek (ots)

Fockbek/Am 29.07.2023 wurde in den Nachmittagsstunden festgestellt, dass in der Rendsburger Straße Höhe Hausnummer 15 in Fockbek Graffitis aufgesprüht wurden. Zum einen wurde eine Garagenwand als Untergrund benutzt und zum anderen eine Bushaltestelle, an der die Glasfläche besprüht wurde. Die Polizei Fockbek sucht nun nach dem/den Tätern und bittet um Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat führen unter der Tel.: 04331/208120.

