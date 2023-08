Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230809-1-pdnms Der Fahrrad-Codierer kommt nach Bordesholm

Bordesholm (ots)

Letzte Fahrradcodierung am 10.08. in Bordesholm! ... von 17-18 Uhr findet vor der Polizei in Bordesholm die letzte Fahrradcodierung 2023 statt.

Die Codierungen erfolgen im Rahmen der bundeseinheitlichen Codieraktion. Dazu werden individuelle Buchstaben- und Zahlenkombinationen auf den Rahmen graviert, wodurch das Fahrrad dem Eigentümer bundesweit zugeordnet werden kann.

Kosten pro Fahrrad : 15 Euro

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell