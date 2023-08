POL-NMS: 230810-3-pdnms Vorspannrad für Rollstuhl in Damp gestohlen

Polizeidirektion Neumünster

Damp ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Einem Rollstuhlfahrer ist im Hafen von Damp in der Straße Niebymole, direkt neben dem Hafenmeisterbüro, ein Vorspannrad für einen Rollstuhl in der Nacht vom 05.08.2023 auf den 06.08.2023 gestohlen worden.

Der Rollstuhlfahrer war mit seinem Rollstuhl in einer Gaststätte am Hafen, das Vorspannrad hatte er am Hafenmeisterbüro abgestellt. Als er dieses am nächsten Morgen, Sonntag den 06.08.2023 wieder abholen wollte, war es gestohlen worden.

Die Polizei in Damp sucht jetzt nach Zeugen für den Diebstahl. Gerade in der Samstagnacht ist am Hafen von Damp viel Publikumsverkehr. Wer konnte den Diebstahl beobachten oder hat jemanden mit einem solchen Vorspannrad in Damp gesehen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Damp unter der Rufnummer 04352-3074000 oder auch an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

