Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Unbekannter bricht in Apotheke ein - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Freitag (7. Juli, 2 Uhr) in eine Apotheke an der Straße Sonnenwall eingebrochen. Zeugen berichteten der Polizei, dass sie von einem Alarm aufgeschreckt wurden. Beim Blick aus dem Fenster sahen sie eine eingeschlagene Schaufensterscheibe und den mutmaßlichen Täter, der auf einem Fahrrad in Richtung Königstraße die Flucht ergriff. Er trug eine orangefarbene Warnweste, dunkle Kleidung, eine dunkle Kappe, helle Schuhe und hellblaue Handschuhe. Der Einbrecher hatte außerdem einen weißen Stoffbeutel bei sich, wird auf etwa 1,80 bis 1,90 Meter Größe geschätzt und hat etwas längere, ungepflegte, braune Haare. Ob er etwas gestohlen hat, wird derzeit ermittelt.

Die Polizei Duisburg sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

