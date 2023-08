Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230811-1-pdnms Schwerer Verkehrsunfall A 7 Höhe Rastplatz Aalbek, Fahrtrichtung Hamburg

BAB 7, Neumünster (ots)

Am 11.08.2023 ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall um 09.55 Uhr auf der BAB 7 in Höhe der Raststätte Aalbek, Fahrtrichtung Hamburg, an dem ein Mercedes alleinbeteiligt war.

Aus bislang ungeklärter Ursache verunfallte ein Mercedes mit zwei Insassen auf der A 7, das Fahrzeug blieb nach dem Unfall auf dem Dach liegen, die beide Insassen, ein Mann und eine Frau, wurden bei dem Unfall schwer verletzt und kamen mit Rettungswagen ins FEK Neumünster.

Derzeit sind der rechte und der mittlerer Fahrstreifen Richtung Hamburg gesperrt, der Verkehr wird auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Es hat sich hinter der Unfallstelle ein Stau bis zurück nach Bordesholm gebildet.

Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

