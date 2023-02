POL-BN: Fahndungsrücknahme: Diebstahl von Gartengeräten und Werkzeug - Tatverdächtiger identifiziert

Bonn (ots) - In Untersuchungshaft befindet sich seit Sonntag (26.02.2023) ein 23-jähriger mutmaßlicher Ladendieb. Er war im Laufe des Samstages (25.02.2023) insgesamt drei Mal bei Ladendiebstählen in einem Kaufhaus an der Bonner Remigiusstraße beobachtet worden. Hierbei entwendete er Bekleidungsartikel im Gesamtwert von 2.000,- Euro. Nachdem ihm bei zwei Taten am Vor- und Nachmittag noch die Flucht vor den ...

