POL-ROW: ++ E-Bike ohne Sattel geklaut ++

Rotenburg (ots) - Schreckschüsse in der Silvesternacht - Polizei bittet um Hinweise Rotenburg. Nach den Feiern zum Jahreswechsel ermittelt die Rotenburger Polizei gegen einen noch unbekannten, jungen Mann. Ihm wird vorgeworfen, in der Silvesternacht am Pferdemarkt in einer Menschenmenge mehrfach mit einer Schreckschusswaffe geschossen zu haben. Rund 250 Menschen ...

mehr