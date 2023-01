POL-ROW: ++ Haftbefehl bei der Unfallaufnahme vollstreckt ++ Unglücklicher Unfall am Fahrbahnrand - 56-Jähriger verletzt ++ Unfall beim Abbiegen - 36-jähriger Mann verletzt ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Haftbefehl bei der Unfallaufnahme vollstreckt ++ Unglücklicher Unfall am Fahrbahnrand - 56-Jähriger verletzt ++ Unfall beim Abbiegen - 36-jähriger Mann verletzt ++

Rotenburg (ots)

Haftbefehl bei der Unfallaufnahme vollstreckt

Sittensen. Am frühen Donnerstagmorgen meldete sich eine 61-jährige Frau über Notruf bei der Polizei und wollte ihre Beteiligung an einem Verkehrsunfall mitteilen. Sie wurde gebeten, dafür zur Autobahnpolizeidienststelle nach Sittensen zu kommen. Dort schilderte die Frau den Sachverhalt, der sich bereits mehrere Stunden vorher zugetragen hatte. Als ihre Daten bei der Personalienfeststellung den Polizeicomputer durchliefen, wurde der Unfall plötzlich zur Nebensache. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hatte einen Vollstreckungshaftbefehl wegen Urkundenfälschung und Betruges gegen die 61-Jährige ausgeschrieben. Demnach musste sie 40 Tage Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Nur eine sofortige Zahlung von 2.907 Euro würde sie von dieser Haftstreife befreien. Sofort schickte die Frau ihren Lebenspartner mit dessen Kreditkarten los, um die Summe aufzubringen. Nach dem Besuch bei mehreren Banken hatte er das Geld zusammen und konnte die 61-Jährige auslösen. Bezüglich des Verkehrsunfalles stehen allerdings noch weitere Ermittlungen aus, die möglicherweise ein weiteres Verfahren wegen Unfallflucht nach sich ziehen.

Unglücklicher Unfall am Fahrbahnrand - 56-Jähriger verletzt

Hesedorf/Gyhum. Bei einer unglücklichen Kollision in der Straße Zum Waldbad ist am Dienstagnachmittag ein 56-jähriger Mann verletzt worden. Nachdem er mit seinem Audi gegen 17.40 Uhr am Fahrbahnrand gehalten hatte und ausgestiegen war, lehnte sich der Mann bei geöffneter Fahrertür noch einmal in den Innenraum. Das erkannte ein 22 Jahre alter Autofahrer vermutlich nicht. Er streifte mit seinem VW Golf die Tür und schlug sie zurück gegen die Beine des 56-Jährigen. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund dreitausend Euro.

Unfall beim Abbiegen - 36-jähriger Mann verletzt

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Bischofstraße/Wullenweberstraße ist am Mittwochabend ein 36-jähriger Autofahrer verletzt worden. Ein 26 Jahre alter Fahrer eines Hyundai hatte dort gegen 19 Uhr nach rechts abbiegen wollen und dabei den Wagen des 36-Jährigen vermutlich übersehen. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf über zehntausend Euro.

Einbruch beim Pizza-Lieferdienst

Rotenburg. In der Nacht zum Mittwoch sind unbekannte Täter in die Räume eines Pizza-Lieferdienstes am Berliner Ring eingebrochen. Sie hebelten das Fenster zu einem Badezimmer auf und verschafften sich so den Zugang zu den Geschäftsräumen. Beim Durchstöbern fiel ihnen Bargeld in die Hände. Damit verließen sie den Tatort.

