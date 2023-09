POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.09.2023

Polizeipräsidium Heilbronn

11.09.2023

Höpfingen: Leichtflugzeug abgestürzt

Ein Ultraleichtflugzeug ist am Montag bei Höpfingen abgestürzt. Der 59 Jahre alte Pilot war am Morgen mit seinem Fluggerät am nahegelegenen Flugplatz Walldürn gestartet. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte die Maschine gegen 7.20 Uhr auf ein Feld. Feuerwehren aus Höpfingen, Buchen und Walldürn sowie ein Notarztwagen, ein Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber waren an der Unglücksstelle im Einsatz. Die Reanimationsmaßnahmen der Rettungskräfte blieben erfolglos. Der Pilot verstarb an der Absturzstelle. Vor Ort waren zudem zahlreiche Polizeistreifen sowie ein Vertreter der Staatsanwaltschaft Mosbach. Ein Sachverständiger wurde zur Untersuchung des Absturzes bestellt. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

