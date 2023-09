Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 32-Jähriger nach Einbruch geschnappt - #polsiwi

Siegen (OT Eiserfeld) (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (12.09.2023) sind Anwohner eines Imbisses an der Eiserfelder Straße durch ein lautes Klirren wach geworden. Die Zeugen beobachteten zwei Personen, die augenscheinlich in den Imbiss einbrachen. Anschließend riefen sie die Polizei.

Beim Eintreffen der Polizei hatten sich die beiden Täter bereits von der Örtlichkeit entfernt. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte jedoch ein 32-Jähriger angetroffen werden. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn auf die Polizeiwache in Weidenau.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zum zweiten, flüchtigen Täter geben können, melden sich bitte unter der 0271/7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell