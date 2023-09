POL-SI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Siegen, Polizei Hagen und Polizei Siegen: Verfahren nach Tötungsdelikt in Freudenberg eingestellt - #polsiwi

Kreuztal (ots) - Durch das sonnige Wetter am Wochenende waren viele Menschen in Siegen-Wittgenstein draußen unterwegs. Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde führte daher am Samstag (09.09.2023) einen Schwerpunkteinsatz "Kradraser" durch. Ein Bestandteil des Einsatzes waren Geschwindigkeitsmessungen auf der Olper Straße in Kreuztal (beide Richtungen) und auf ...

mehr