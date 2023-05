Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Unter Schleusungsverdacht/Bundespolizei ermittelt

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei in Offenburg kontrollierten gestern Morgen am Bahnhof in Kehl einen 33-jährigen eritreischen Staatsangehörigen. In Begleitung des 33-Jährigen, der im Besitz eines deutschen Aufenthaltstitel ist, befanden sich zwei weitere eritreische Staatsangehörige, welche keinerlei Ausweisdokumente vorweisen konnten.

Nach ersten Ermittlungen durch die zuständige Bundespolizeiinspektion Offenburg, kam der Kontakt in der Frankreich zustande und der mutmaßliche Schleuser hat die beiden Personen unerlaubt nach Deutschland gebracht. Die zwei mutmaßlich Geschleusten mussten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder zurück nach Frankreich und erhalten zudem mehrjährige Einreiseverbote für Deutschland. Gegen den 33-Jährigen wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Schleusung eingeleitet.

