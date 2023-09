Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Sondereinsatz: Polizei zieht Kradraser aus dem Verkehr- #polsiwi

Kreuztal (ots)

Durch das sonnige Wetter am Wochenende waren viele Menschen in Siegen-Wittgenstein draußen unterwegs. Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde führte daher am Samstag (09.09.2023) einen Schwerpunkteinsatz "Kradraser" durch. Ein Bestandteil des Einsatzes waren Geschwindigkeitsmessungen auf der Olper Straße in Kreuztal (beide Richtungen) und auf der L 729 im Bereich der Krombacher Höhe (ebenfalls beide Richtungen).

An beiden Messtellen wurden insgesamt 156 Kradfahrer gemessen. Davon waren 8 Biker zu schnell unterwegs. Tageschnellster war ein Motorradfahrer aus dem Kreis Altenkirchen mit 77 km/h bei erlaubten 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft. Abzüglich der Toleranz bleiben 74 km/h übrig. Laut Regelsatz des Bußgeldkataloges gibt es dafür mindestens einen Punkt sowie ein Bußgeld von 115 Euro.

Doch auch bei den Autofahrern stellten die Beamten Geschwindigkeitsverstöße fest. Insgesamt verhing die Polizei 54 Verwarngelder und 9 Ordnungswidrigkeiten.

Neben den Geschwindigkeitsmessungen überprüfte die technische Kontrollgruppe der Polizei Siegen-Wittgenstein die Fahrzeuge auch auf ihren technischen Zustand. Neben sechs Verwarngeldern wurden den Verkehrsteilnehmern auch drei Kontrollberichte ausgehändigt. Durch die Kontrollberichte haben die Betroffenen die Möglichkeit, entsprechende Mängel innerhalb einer bestimmten Zeit beheben zu lassen.

Die Polizei appelliert: Fahren Sie bitte auch bei schönem Wetter immer vorschriftsmäßig. Geschwindigkeit ist der Killer Nr. 1 auf unseren Straßen. Achten Sie bitte zudem darauf, dass ihr Fahrzeug immer in einem einwandfreien Zustand ist.

