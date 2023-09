Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: VW-Fahrer fuhr 63 km/h zu schnell - jetzt droht ein dickes Bußgeld - #polsiwi

Kreuztal / Wilnsdorf-Wilden (ots)

Am gestrigen Donnerstag (07. September 2023) hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein auf der HTS im Bereich Kreuztal und auf der Freier Grunder Straße in Wilnsdorf-Wilden Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Für einen VW-Fahrer aus Siegen dürfte dies teuer werden. Er war nach Abzug der Messtoleranzen mit 143 km/h auf der HTS unterwegs - 80 km/h sind dort erlaubt. Für eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 63 km/h sieht der Bußgeldkatalog in der Regel zwei Monate Fahrverbot, zwei Punkte sowie 600 Euro vor. Drei weitere Fahrzeuge waren ebenfalls derart zu schnell, dass auch bei ihnen ein Fahrverbot droht. Von knapp 3.700 gemessenen Fahrzeugen waren 481 zu schnell, also mehr als jedes achte Fahrzeug.

In Wilden dürfte zumindest einen Pkw-Fahrer ein Fahrverbot erwarten. Er war mit 88 km/h statt der erlaubten 50 km/h unterwegs. Insgesamt blitzte es hier 115 Mal.

Gerade vor dem Hintergrund des noch jungen Schuljahres appelliert die Polizei: Fahren Sie nicht zu schnell und nehmen Sie Rücksicht auf die "schwachen Verkehrsteilnehmer".

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell