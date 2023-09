Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Diebe sahen es auf hochwertige E-Bikes ab - #polsiwi

Siegen (ots)

In den vergangenen Tagen sind zwei hochwertige E-Bikes in Siegen geklaut worden.

Im Zeitraum vom 26. August 2023, 22:00 Uhr (Samstag), und dem 28. August 2023, 10:00 Uhr (Montag) entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter ein Pedelec der Marke Mondraker (Rahmengröße XL, Farbe Weiß) aus dem Hausflur eines Wohnhauses im Bereich Effertsufer. Dabei wurde das Vorderrad, an welchem das Bike angekettet war, abmontiert und vor Ort zurückgelassen. Nur wenige Tage später kam es in der Friedrichstraße zu einem weiteren Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs. Dieses Mal schlugen der oder die Täter am späten Montagabend (04. September 2023, 23:15 Uhr) im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses zu. Dort stand das Fahrrad mit einem Faltschloss gesichert an einem Balkonpfosten. Bei dem Rad handelt es sich um ein MTB Pedelec der Marke Specialized (Model Turbo Levo Comp, Rahmenfarbe "Sage Green"). Beide Räder sind mehrere tausend Euro wert.

Das Kriminalkommissariat 5 in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas zu den jeweiligen Diebstählen oder zum Verbleib der Räder wissen, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell