POL-SI: Nach Flucht bei Verkehrskontrolle: Polizei stellt PKW und Mobiltelefon sicher - #polsiwi

Siegen-Geisweid (ots) - Am heutigen Dienstag (05. September 2023) ist es in den frühen Morgenstunden zu einem Pkw-Brand in Geisweid gekommen. Da der Brandort in räumlicher Nähe zum Adalbert-Stifter-Weg lag, kam sofort die Frage auf: Ist der Brand den dortigen Bränden zuzuordnen? Gegen 06:30 Uhr kam es in einem Hinterhof in der Geisweider Straße zu dem Pkw-Brand. Dieser wurde frühzeitig bemerkt und konnte zeitnah ...

mehr