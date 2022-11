Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kollision mit Baum - Fahrer flüchtig

Radevormwald (ots)

Am Samstagabend (26.November) ist der bislang unbekannte Fahrer eines grauen Daimler mit Gummersbacher Kennzeichen auf der Uelfe-Wuppertal-Straße in Richtung Radevormwalder Innenstadt gefahren. Etwa 80 Meter vor dem Einmündungsbereich "Leimholer Straße" kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Anschließend landete er auf der gegenüberliegenden Straßenseite an einem Baum. Nach der Kollision flüchtete der Fahrer zu Fuß. Ein Zeuge wurde gegen 18:05 Uhr auf den verunfallten Wagen aufmerksam. Er sah einen Mann an dem Auto, der sich kurze Zeit später zu Fuß in Richtung Dahlhausen entfernte. Den Mann beschrieb er wie folgt: etwa 30 bis 40 Jahre alt, dunkelblonde/hellbraune Haare, etwa 1,80 Meter groß. An dem Daimler entstand erheblicher Sachschaden; er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

