POL-SI: Einbruch in Baucontainer- Polizei bittet um Hinweise- #polsiwi

Siegen (ots) - In den vergangenen Tagen sind zwei hochwertige E-Bikes in Siegen geklaut worden. Im Zeitraum vom 26. August 2023, 22:00 Uhr (Samstag), und dem 28. August 2023, 10:00 Uhr (Montag) entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter ein Pedelec der Marke Mondraker (Rahmengröße XL, Farbe Weiß) aus dem Hausflur eines Wohnhauses im Bereich Effertsufer. Dabei wurde das Vorderrad, an welchem das Bike angekettet war, ...

mehr