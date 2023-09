POL-DADI: Darmstadt-Wixhausen: Von Unfallstelle geflüchtet/Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim am Main (ots) - Am Samstagabend, den 02.09. gegen 22:30 Uhr, befuhr ein schwarzer Audi A4 die Mainzer Straße in Rüsselsheim am Main aus Richtung Bischofsheim kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte auf einer Länge von über 100 ...

