Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Rüsselsheim: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Rüsselsheim am Main (ots)

Am Samstagabend, den 02.09. gegen 22:30 Uhr, befuhr ein schwarzer Audi A4 die Mainzer Straße in Rüsselsheim am Main aus Richtung Bischofsheim kommend in Fahrtrichtung Innenstadt.

Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte auf einer Länge von über 100 Metern mehrere Verkehrszeichen und Fahrzeuge. Es entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise mehr als 75.000 Euro.

Die Mainzer Straße musste zwischen der Weisenauer Straße und der Straße Am Römerberg für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten eineinhalb Stunden vollgesperrt werden.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zur Fahrweise des schwarzen Audi A4 machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142 696-0 zu melden.

Berichterstatter: Schäfer, B., PK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell