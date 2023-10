POL-GS: POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 08.10.2023

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfall mit E-Scooter unter Alkoholeinfluss

Am 07.10.2023, gegen 05:20 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle eine verletzte Person im Bereich des Zwingerwalls in Goslar gemeldet. Durch den Rettungsdienst vor Ort konnte eine Person mit einer Platzwunde am Kopf vorgefunden werden. Zur weiteren Sachverhaltsklärung wurden Kollegen der Polizeiinspektion Goslar hinzugezogen. Aufgrund der vorgefundenen Spurenlage vor Ort war davon auszugehen, dass die 50-jährige mit einem E-Scooter gestürzt ist und sich die beschriebenen Verletzungen zugezogen hat. Durch die Beamten wurde zudem eine Beeinflussung durch alkoholische Getränke bei der verunfallten Person wahrgenommen. Aus diesem Grund wurde, nach der notwendigen medizinischen Behandlung, eine Blutprobe angeordnet und entnommen. Ein Strafverfahren, aufgrund einer Trunkenheit im Verkehr, wurde eingeleitet. Personen die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Goslar, unter der Telefonnummer 05321/339-0 zu melden. Die Polizei weist darauf hin, dass auch das Führen von sogenannten E-Scootern, unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken oder Betäubungsmitteln, zur Einleitung von Ordnungswidrigkeiten- bzw. Strafverfahren führen kann.

Verkehrsunfall auf der B 241 mit einer leicht verletzten Person

Am 07.10.2023, gegen 11:25 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Gespann und einem Motorrad. Nach ersten Erkenntnissen kam der 59-jährige Motorradfahrer, in einer Rechtskurve, ins Rutschen, wodurch das Motorrad auf die Seite fiel. Der Motorradfahrer konnte sich durch einen Sprung vom Motorrad lösen und blieb unverletzt. Das Motorrad schleuderte daraufhin in das PKW-Gespann der entgegenkommenden 39-jährigen Fahrzeugführerin. Diese wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und am Unfallort von einem Rettungswagen medizinisch versorgt. Das Motorrad wurde bei dem Zusammenstoß stark beschädigt. Auch der PKW und der dahinter geführte Wohnanhänger wurden beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 13.000,- Euro. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Goslar geführt.

