POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 06.10.2023

Goslar (ots) - Versuchter Einbruchsdiebstahl Im Zeitraum von Dienstag, 03.10.2023, und Mittwoch, 04.10.2023, ist es zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in eine Wohnung in der Wilhelm-Busch-Straße in Seesen gekommen. Hierbei wurde eine Wohnungstür aufgehebelt. Aus der Wohnung wurden keine Gegenstände entwendet. Der Sachschaden liegt bei 200,00 Euro. Wer Hinweise ...

