Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 05.10.2023

Goslar (ots)

Versuchter Einbruchsdiebstahl

Im Zeitraum von Dienstag, 03.10.2023, und Mittwoch, 04.10.2023, ist es zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in eine Wohnung in der Wilhelm-Busch-Straße in Seesen gekommen. Hierbei wurde eine Wohnungstür aufgehebelt. Aus der Wohnung wurden keine Gegenstände entwendet. Der Sachschaden liegt bei 200,00 Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 04.10.2023, gegen 15.55 Uhr, ist es im Bereich der Ortschaft Münchehof (K 65) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Hierbei missachtete ein aus Richtung Gittelde nach links auf die K 65 (Richtung Münchehof) abbiegender 63jähriger Kraftfahrzeugführer die Vorfahrt eines von links kommenden 18jährigen Kraftfahrzeugführers, wodurch es zu einem Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer kam. Bei dem Verkehrsunfall fügte sich eine Person leichte Verletzungen zu. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 10000,00 Euro. Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381/944-0, in Verbindung zu setzen.

