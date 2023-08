Ulm (ots) - Ein 20jähriger VW-Fahrer fährt am Samstag, gegen 11:26 Uhr, in Oberholzheim in der Achstetter Straße. An der Einmündung zur L261 wollte er nach links in Richtung Achstetten abbiegen. Hierbei übersah er einen auf der vorfahrtsberechtigen L261, aus Richtung Achstetten kommenden, 62jährigen ...

mehr