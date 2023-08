Ulm (ots) - Am Freitagmorgen, gegen 07.30 Uhr, wollte ein 53-Jähriger von der Betzgenrieder Straße nach links in die Uhlandstraße abbiegen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne und mangelnder Aufmerksamkeit beachtete er den entgegenkommenden Smart nicht. Beide Autos stießen zusammen und kamen in der Uhlandstraße zum Stillstand. An beiden Autos lösten die Airbags aus und beide Fahrer wurden leicht verletzt. Am Toyota des ...

mehr