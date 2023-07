Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen/ Lkr. Tuttlingen) Fahrzeugbrand auf der Bundesstraße 523 (25.07.2023)

Wurmlingen (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Dienstagvormittag, gegen 10.45 Uhr, ein Ford auf der Bundesstraße 523 zwischen Wurmlingen und Tuttlingen in Brand geraten. Der 53-jährige Fahrer meldete über Notruf bei der Rettungsleitstelle, dass sein Wagen im Vollbrand steht. Die Freiwillige Feuerwehr Wurmlingen, die mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort waren, löschte den brennenden Ford, der anschließend abgeschleppt werden musste. Es entstand laut Schätzungen der Polizei am Auto ein Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Die Schadenshöhe am Fahrbahnbelag ist noch nicht bekannt. Während der Löscharbeiten und Bergung des Wagens musste die B 523 vollständig gesperrt werden. Hierdurch traten Verkehrsbehinderungen auf.

