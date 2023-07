Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil sowie des Polizeipräsidiums Konstanz - Mann bei Arbeitsunfall tödlich verletzt (19.07.2023)

Dietingen-Irslingen (ots)

Am Mittwochnachmittag ist ein 37-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall in einer Firma in der Waidbachstraße tödlich verletzt worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hielt sich der Mitarbeiter im Gefahrenbereich einer Hebevorrichtung auf. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der 37-Jährige noch vor Ort an den Folgen seiner schweren Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Rottweil beauftragte einen Gutachter zur Aufklärung des Geschehens. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Rottweil dauern an.

