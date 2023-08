Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Kirchheim-Teck/BAB A 8 - BMW schleudert an der Autobahnausfahrt in die Leitplanken

Ulm (ots)

Am Samstagabend befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Pkw BMW die Bundesautobahn A 8 in Richtung München. Gegen 19.30 Uhr wechselte er Höhe der Anschlussstelle Kirchheim-Ost vom rechten Fahrstreifen auf die Ausfahrspur. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kommt der BMW nun nach links von der Fahrbahn ab und schleudert im Kurvenbereich in die Leitplanke. Der Pkw wird nach rechts abgewiesen und kommt letztendlich rechts der Ausfahrspur im Grünstreifen zum Stehen. Am BWM entstehen erhebliche Sachschäden von rund 20.000 Euro, an der Leitplanke wird der Schaden auf rund 10.000 Euro geschätzt. Der BMW-fahrer wurde nicht verletzt, aufgrund der erheblichen Schäden musste der BMW von einem Abschleppfahrzeug abtransportiert werden. Der Fahrer des Autos wurde nicht verletzt.

