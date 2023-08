Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Poser schleuderte gegen Motorrad

Ulm (ots)

Am Freitagabend wurde ein Motorradfahrer leicht verletzt. Er war mit seiner Kawasaki von der Blaubeurer Straße nach rechts abgebogen. Anschließend wollte er weiter nach rechts auf den Parkplatz eines Elektronikmarktes einbiegen. Der 29-jährige Motorradfahrer konnte noch wahrnehmen, wie von links ein Auto auf ihn zukam und touchierte. Darin saß ein 18-jähriger Fahrer, der seinen Hyndai stark beschleunigte und gleichzeitig die Handbremse gezogen hatte, um so ins Driften zu kommen. Das gelang ihm und gleichzeitig verlor er die Kontrolle über sein Auto. Er schleuderte mit der Fahrerseite gegen das Motorrad, wodurch der Biker vom Motorrad geschleudert wurde. Der Biker wurde nur leicht verletzt. Es entstand aber hoher Sachschaden in Höhe von 12.000 EUR am Auto und 13.000 EUR am Motorrad. Der 18-jährigen Fahranfänger wird angezeigt und gleichzeitig geht ein Bericht an die Führerscheinstelle, die ihrerseits führerscheinrechtliche Maßnahmen und die charakterliche Eignung des Autofahrers prüfen wird.

