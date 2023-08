Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Auto war unzulässig umgebaut

Ulm (ots)

Am Freitagabend, kurz vor 22 Uhr, bog ein Ford aus dem Kreisverkehr in der Biberacher Straße in Richtung Baustetten ab. Weil der 37-jährige Fahrer dies mit überhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen tat, wurde die Polizeistreife auf das Auto aufmerksam. Bei der anschließenden Kontrolle wurden Umbauten an den Hinterrädern festgestellt, für die es keine Betriebserlaubnis gab. Das Auto entspricht deshalb nicht mehr den Vorschriften und die Veränderung muss zurückgebaut oder amtlich eingetragen werden. Der Fahrer wird zur Anzeige gebracht.

