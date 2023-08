Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Blitzeinschlag in Wohnhaus

Ulm (ots)

Am Samstg, gegen 00.35 Uhr, wurde der integrierten Leitstelle in Göppingen ein Blitzeinschlag in Salach gemeldet. Die Feuerwehr rückte mit einem Fahrzeug zur Brandnachschau zu dem Wohnhaus aus. Zu löschen gab es nichts. Es war aber die Fassade und die Elektrik des Hauses beschädigt worden.

