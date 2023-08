Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Feldscheune brannte nieder

Ulm (ots)

Am Freitagabend, gegen 22.45 Uhr, wurde über den Notruf die Feuerwehr im Landkreis Biberach alarmiert. Ein Anwohner aus Ringschnait meldete einen Feuerschein in südliche Richtung. Die Feuerwehr kam dann zu einer brennenden Scheune im Gewann Steigmahd, oberhalb der Dürnach. Die Scheune brannte nieder. In ihr waren neben Heu und Holz auch landwirtschatliche Anhänger und ein Traktor. Der Schaden wird auf insgesamt 90.000 EUR geschätzt. Zur Brandursache gibt es bisher keine Aussagen. Ein Blitzschlag kann nach Auswertung der Gewitterdaten aber mit großer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Die Feuerwehren aus Ringschnait, Ochsenhausen und Biberach, sowie der Rettungsdienst waren mit insgesamt 58 Einsatzkräften vor Ort.

