Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Ehepaar hatte sich im Wald verloren

Ulm (ots)

Am Freitagmittag, gegen 17 Uhr, traf ein Spaziergänger im Wald bei Ochsenberg auf eine 72-jährige Seniorin. Diese gab ihm gegenüber an, dass sie seit über einer Stunde ihren 75-jährigen Mann vermisse. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Das Auto des Paares stand beim Schützenheim Ochsenberg. Nachdem die Polizei auf dem Weg nach Ochsenberg die Wohnanschrift überprüft hatte wurde die letzte gemeinsame Örtlichkeit aufgesucht. Während der Sachverhaltsklärung tauchte der Ehemann in Begleitung eines Freundes wieder auf. Er hatte sich bei der Suche nach Pilzen verlaufen. Er kam dann in Königsbronn aus dem Wald und ließ sich von dem Freund wieder zurück zu seiner Frau fahren.

+++++++++++++++++++ 1718372

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell