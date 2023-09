POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahruntauglich mit dem Auto unterwegs

Bad Wildbad (ots) - Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Rettungswagen ist es am Samstagabend in Calmbach gekommen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr am Samstagabend gegen 21:45 Uhr ein 28-jähriger VW-Fahrer die Höfener Straße von Höfen kommend in Fahrtrichtung Bad Wildbad. Als dieser von einem Rettungswagen überholt wurde überfuhr der ...

