Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal: Pedelec-Fahrerinnen bei Unfällen schwer verletzt

Nettetal (ots)

Am Donnerstag gegen 12.00 Uhr fuhr eine 64-jährige Frau aus Siegen mit ihrem Pedelec auf einem Schotterweg von der Breyeller Straße in Richtung Flothend. Möglicherweise aus Unachtsamkeit stieß sie gegen einen rot-weißen Poller, der in der Mitte des Weges stand. Die 64-Jährige stürzte in der Folge so schwer, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Gegen 18.15 Uhr kam es zu einem Unfall auf dem Buscher Weg in Leuth. Eine 76-jährige Frau aus Nettetal fuhr mit ihrem Pedelec auf der Straße Busch und überquerte den Buscher Weg, ohne auf den Querverkehr zu achten. Eine 58-jährige Nettetalerin, die mit ihrem Pkw in Richtung Leutherheide unterwegs war, wich noch aus, konnte einen Unfall aber nicht verhindern. Die Pedelec-Fahrerin stürzte und wurde dabei verletzt. Zur stationären Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. /wg (887)

