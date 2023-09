Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Mann spricht Kinder an - Kripo sucht Opfer

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Donnerstagmittag wurden Einsatzkräfte zur Schulstraße nach Waldniel gerufen. Die Melderin und Geschädigte berichtete, dass gegen 11.30 Uhr ein unbekannter älterer Mann zunächst am Parkplatz des Solar-Bad auf der Friedenstraße zwei Mädchen abgesprochen habe. Er wolle gerne von ihnen Nacktfotos machen. Die beiden Mädchen im Alter von 6 bis 8 Jahren seien dann weggelaufen. Danach stellte der Unbekannte auch der Melderin die gleiche Frage. Die 34-jährige Frau beschimpfte den Mann und informierte die Polizei. Der Mann entfernte sich in Richtung Innenstadt. Der Unbekannte ist ca. 60-70 Jahre alt, er hat graues kurzes Haar und einen Vollbart. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt und einer kurzen Jeanshose. Die Fahndung nach dem Mann blieb leider ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise auf den Mann. Ebenso stehen die Personalien der geschädigten Mädchen nicht fest. Hier die Bitte der Ermittler an die Eltern, sich mit dem Kriminalkommissariat 1 in Dülken in Verbindung zu setzen. Die Telefonnummer ist die 02162/377-0. /wg (886)

