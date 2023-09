Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Verkehrsunfall - Fahrrad und Pkw kollidieren

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am 06.09.2023 hat es gegen 11.30 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Grenzwaldstraße / Van-Alpen-Straße in Kaldenkirchen gegeben. Ein 79-jähriger Nettetaler fuhr mit seinem Pkw auf der auf der Van-Alpen-Straße in Fahrtrichtung Severusstraße und beabsichtigte die Kreuzung geradeaus zu passieren. Hierbei schaute der 79-Jährige der Verkehr nicht ordnungsgemäß und kollidierte mit einem 83-jährigen Nettetaler. Er war mit seinem Pedelec auf der Grenzwaldstraße in Fahrtrichtung Severusstraße unterwegs und war vorfahrtsberechtigt. Auf Grund des Zusammenstoßes stürzte der 83-Jährige und wurde hierbei leicht verletzt. / AM (883)

