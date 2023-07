Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mann beim Baden am Vietlübber See verstorben

Wismar (ots)

Nach einem Badeunfall in Dragun im Landkreis Nordwestmecklenburg verliefen die Reanimationsversuche am Montagmorgen ohne Erfolg. Das Unglück ereignete sich gegen 08:00 Uhr im Vietlübber See in Dragun. Beim gemeinsamen Baden zweier 45-jähriger Männer, ging der später Verstorbene plötzlich unter. Sein Begleiter brachte den Mann ans Ufer und begann mit dem Versuch der Reanimation. Passanten verständigten Polizei und Rettungskräfte. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte übernahmen Polizeibeamte des Polizeireviers Gadebusch die Wiederbelebungsversuche. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern an. Juliane Zgonine Polizeihauptkommissarin Sachbearbeiterin Öffentlichkeitsarbeit Polizeipräsidium Rostock Polizeiinspektion Schwerin

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell