LPI-NDH: Dänisches "Treffen"

Hauteroda (ots) - Gegen 16:45 Uhr übersieht der Fahrer eines Pkw in Hauteroda Richtung Oberheldrungen einen vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer und kollidiert mit diesem. Der Fahrradfahrer "fliegt" über den Lenker, stürzt und muss mit dem Rettungshubschrauber schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 03632 ...

