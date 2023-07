Wismar (ots) - Am 29.07.2023 gegen 12:54 Uhr kam es in der Zierower Landstraße in Wismar zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzen Person. Aus noch ungeklärter Ursache kam der 47-jähriger deutsche Fahrzeugführer alleinbeteiligt im Bereich eines Kreisverkehrs nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Durch den Unfall wurde das ...

