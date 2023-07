Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Heckscheibenwischer abgerissen

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an einem 5er BMW Touring, der in den Erlen abgestellt war, mutwillig den Heckscheibenwischer herausgerissen. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Von den Tätern fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen

