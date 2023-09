Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Born: Exhibitionist zeigt sich an Waldkreuzung

Brüggen-Born (ots)

Am 04. September gegen 08.30 Uhr waren zwei Frauen aus Born im Wald an der Boisheimer Straße unterwegs. Genau handelt es sich um das Waldstück gegenüber der Straße 'Borner Mühle' in Richtung Genholt. An einer Kreuzung im Wald fiel ihnen ein Mann auf, der sich beim Erblicken der Damen plötzlich entblößte. Die Frauen gingen weiter und erstatteten später Anzeige. Der Mann ist etwa 35 Jahre alt. Er trug ein khakifarbenes T-Shirt und eine dunkle Jogginghose. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise auf den Mann über die 02162/377-0. /wg (880)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell