Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 8-jähriger Radfahrer fährt gegen Auto - leicht verletzt

Kempen (ots)

Ein 8-jähriger Junge aus Kempen fuhr am Dienstagmittag gegen 13:00 Uhr auf der Ziegelheider Straße in Kempen beim Überqueren der Fahrbahn gegen das Auto einer 64-jährigen Grefratherin. Beide waren auf der Ziegelheider Straße in Richtung Grasheider Straße unterwegs. Der Junge fuhr vom Radweg auf die Straße um auf der gegenüberliegenden Seite in Richtung Paschweg zu fahren. Die von hinten kommende 64-Jährige bemerkte er nicht, sodass er dieser in die rechte Fahrzeugseite fuhr. Der 8-Jährige wurde leicht verletzt. Das Einsatzteam brachte ihn letztlich zu einer Erziehungsberechtigten. /cb (877)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell