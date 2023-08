Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch und Diebstahl

Lippstadt (ots)

In der Zeit zwischen dem 23. August, 18:30 Uhr und dem 24. August, 05:30 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter einen Bäckerei-Verkaufsstand auf dem Parkplatz des Elli-Marktes in der Straße "Am Nordbahnhof" auf. Die Diebe durchwühlten den kompletten Innenraum und entwendeten nach bisherigen Ermittlungen einen Schlüsselbund. Zu einem weiteren Diebstahl kam es im Bereich des Elli-Marktes zwischen dem 23. August, 21 Uhr und dem 24. August, 6 Uhr. Aus dem umzäunten Getränkelager wurde ein Getränkekasten entwendet, der von den Tätern anschließend in Tatortnähe zurückgelassen wurde. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

