POL-SO: Geschwindigkeitskontrollen

Bad Sassendorf (ots) - Am heutigen Donnerstagmorgen kam es gegen 08:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Ahseweg, in Höhe des Betriebs "Haus Düsse". Eine 26-jährige Frau aus Ahlen befuhr mit ihrem Opel den Ahseweg in Richtung Westen. Sie kam mit ihrem Pkw aus noch ungeklärter Ursache nach einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. ...

